Marché artisanal ce samedi à Bouéni

“Le Développement Economique est une des priorités et compétences de la Communauté de Communes du Sud, qui mène de nombreux projets liés à l’alimentation, l’agriculture et la pêche sur le territoire. Elle mène des réflexions pour la gestion, le fonctionnement et l’approvisionnement des marchés couverts et halles de pêche avec les communes de Bandrélé, Bouéni, Chirongui et Kani-Kéli.

Après les marchés agricoles et d’artisanat du Sud du 27 octobre à Chirongui et du 30 novembre à Bandrélé, nous avons le plaisir de vous rappeler le prochain marché qui se déroulera samedi 28 décembre à Bouéni, au carrefour de Majiméouni.

Pour rappel ces marchés sont organisés par la CCSud et les communes membres (Bandrélé, Bouéni, Chirongui, Kani-Kéli), et chaque édition permet à plus de 30 exposants de vendre fruits et légumes (tomates, mangues, ananas, salades, brèdes, bananes, aubergines,…), des plantes, de la volaille, des produits d’artisanats (cuisine, draps, paniers, nattes, instruments de musique, cosmétiques…), et des repas et jus locaux. Des animations sont également prévues tout au long de la journée pour les familles.

La production locale (fruits, légumes, épices et savoir-faire artisanal, restauration et animation) est ainsi mise à l’honneur avec une trentaine de producteurs et artisans du territoire du sud.”