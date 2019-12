Une naissance assistée par les gendarmes de Sada

« C’est un beau conte de Noël et une sacrée aventure pour l’ensemble des participants », peut-on lire sur la page facebook de la gendarmerie de Mayotte où ce fait divers a été relaté. Ce mercredi 25 décembre, une patrouille de proximité de la gendarmerie de Sada constituée de 2 hommes est arrêtée par un individu. Celui-ci leur dit qu’il transporte une amie qui est en train d’accoucher à l’arrière de son véhicule arrêté sur le bord de la chaussée. Les gendarmes préviennent alors immédiatement les pompiers et le médecin régulateur du Samu. Dans l’attente de l’arrivée des secours, ils assistent néanmoins la future maman qui termine d’accoucher dans le véhicule. Elle a mis au monde un petit garçon qui se porte bien, tout comme elle. A l’arrivée des pompiers, la maman et le bébé sont immédiatement pris en charge et transportés à la maternité de Kahani.

