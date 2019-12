Un cambriolage avec violence à Koungou

« Dimanche matin, aux alentours de 4h, j’ai entendu ma voisine hurler d’appeler la police », nous raconte Dhana, une résidente du Hameau du Récif, un lotissement situé sur les hauteurs de Koungou juste derrière le collège. « En regardant par la fenêtre, j’ai vu mon voisin couché par terre, dans une mare de sang », poursuit-elle. Elle a alors contacté la gendarmerie qui est intervenue « assez rapidement ». Les secours, eux, faute d’explications plus précises de ce qui s’était réellement passé, ne sont pas intervenus de suite et il a fallu attendre l’arrivée de la gendarmerie. Quand elle est descendue dans le garage pour leur ouvrir, Dhana a trouvé 5 à 6 voitures vandalisées.

Selon nos informations, un couple de jeunes résidents du hameau du Récif recevait ses parents pour les vacances de Noël quand ils ont entendu du bruit dans le garage aux alentours de 4h du matin. Le père est alors descendu voir et s’est retrouvé nez à nez avec deux individus âgés de 20 à 25 ans armés de machettes. Sous la menace de leurs armes, ces derniers ont obligé l’homme à remonter dans son appartement avec eux. Ils ont alors cambriolé les lieux, blessant au passage le couple de résidents et leur père avec leurs machettes. Le père a été blessé et poussé dans l’escalier tandis que le jeune homme a également été blessé à la tête écopant de 10 points de suture. La jeune femme quant à elle a été blessée à la bouche et menacée d’être tuée.

En entendant les gendarmes arriver, les individus ont filé sans demander leur reste avec leur butin composé des ordinateurs des résidents, de leurs téléphones ainsi que de l’alcool et de la nourriture, mais également avec les papiers d’identité des résidents…Ces derniers, extrêmement choqués, ont été pris en charge par les secours. Ce cambriolage a visiblement été rendu possible à cause de la porte du garage qui, défectueuse, n’avait pas été fermée correctement permettant aux malfaiteurs d’entrer dans la résidence…

L.D.