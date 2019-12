Sécurité et chiens errants évoqués en mairie de Chirongui

Une réunion de sécurité et de prévention de la délinquance s'est tenue à Chirongui sur les thèmes de la délinquance et des chiens errants, et une parcelle est proposée à l'association Gueules d'Amour, informe la mairie.

COMMUNIQUE DE PRESSE

“Dans la continuité des rencontres mensuelles de sécurité et de prévention de la délinquance, mercredi 11 décembre 2019, s’est tenue une nouvelle réunion de sécurité et de prévention de la délinquance en présence du maire, du capitaine Chamassi, de la SIM, de la gendarmerie de Mzouazia, de l’association de défense des locataires de la rampe cannelle, de la mission locale, de Matis et des services de la ville (politique de la ville et pôle sécurité).

Les thématiques abordées lors de la réunion ont été les suivantes :

• En 1er lieu, le problème de l’insécurité dans le quartier rampe cannelle de Tsimkoura. À la suite des échanges, la SIM s’est engagée à réparer les lumières publiques et améliorer l’éclairage du réseau autour du quartier avant les vacances scolaires de ce mois de décembre. Elle procédera également à la fermeture des voies d’accès avec l’installation de portails ; les agents de tranquillité publique de la ville et la gendarmerie procéderont quant à eux à des rondes régulières en journée et en soirée. La gendarmerie travaillera en étroite collaboration avec l’Association de Défense des Locataires de la Rampe Cannelle, afin d’améliorer et faciliter les patrouilles dans le cadre du dispositif de la participation citoyenne. Elle invite par ailleurs, tous les riverains à remplir le formulaire du dispositif “tranquillité vacance” qu’ils peuvent télécharger sur leur site gendarmerie.gouv.fr .

• En deuxième lieu, en réponse à la problématique des Chiens errants, la ville propose de mettre à disposition de l’association gueule d’amour, une parcelle de terrain dans la commune pour la mise en place d’une fourrière animale visant à éradiquer le fléau.

• En dernier lieu, au niveau de l’accompagnement des jeunes, les services de la ville, travailleront sur des « fiches d’identification des jeunes », visant à recenser leurs besoins réels pour pouvoir les intégrer via la formation ou par la voie professionnelle. Une démarche personnalisée sera mise en avant avec une phase de repérage opérée par nos agents de développement local, nos agents de tranquillité publique et la Coordinatrice CLSPD. La municipalité de Chirongui continue de maintenir de façon régulière ces réunions de préventions qui permettent une meilleure action sur le terrain.”