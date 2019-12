Les prix en hausse en novembre

« En novembre 2019, les prix des biens et services à la consommation des ménages progressent de 0,2 % en moyenne à Mayotte. » La hausse des prix de l’alimentation et du transport aérien est la plus importante mais elle est atténuée par la baisse des prix de l’énergie. Sur les douze derniers mois, les prix diminuent de 0,2 % à Mayotte, alors qu’ils augmentent de 1,0 % en France hors Mayotte, indique l'Insee dans son rapport mensuel.

Après une baisse de 0,1% en octobre, les prix moyens repartent à la hausse en novembre indique l’Insee, l’institut national des statistiques et études économiques.

La hausse des tarifs de l’aérien est la première cause pointée par l’Insee.

“En novembre, les prix des services augmentent de 0,3 % , du fait exclusivement de la hausse des tarifs aériens. Ces derniers font grimper le prix des transports et communication (+ 1,1 %). Sur un an, les prix des services augmentent de 2,3 % à Mayotte et de 1,3 % en France, hors Mayotte.”

Les prix de l’alimentation pèsent aussi dans le budget des ménages et participent ainsi avec l’aérien à tirer le coût de la vie vers le haut.

“En novembre, les prix de l’alimentation progressent aussi de 0,3 % à Mayotte. Produits frais , œufs et produits laitiers, et produits céréaliers et boissons non alcoolisées coûtent tous plus chers.”

Une hausse qui vient contrebalancer une tendance inverse sur l’année. “Sur un an, les prix de l’alimentation sont stables à Mayotte et alors qu’ils progressent de 2,1 % en France, hors Mayotte.”

La bonne nouvelle vient du secteur de l’énergie.

“Les prix de l’énergie baissent de 0,4 % en novembre. En effet, les prix de l’essence, du gazole et du pétrole lampant diminuent légèrement. A contrario, le prix de la bouteille de gaz augmente d’un euro. Sur un an, les prix de l’énergie reculent de 0,8 % à Mayotte et de 0,6 % en France, hors Mayotte.”

Les produits manufacturés sont quand à eux stables.

“En novembre, les prix des produits manufacturés sont stables. La baisse des prix des meubles est neutralisée par la hausse des prix produits d’hygiène et de santé et des véhicules. Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent de 3,4 % à Mayotte et de 0,6 % en France, hors Mayotte. En octobre, le prix du tabac est stable. Il augmente de 6,8% sur un an”

En 2019 à Mayotte, près de 1 150 relevés de prix sont effectués chaque mois par des enquêteurs de l’Insee. Ces relevés sont effectués auprès de 130 points de vente et fournisseurs de biens et services (voir image).