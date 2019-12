Le camion pédagogique environnemental circule dès ce jeudi à Mayotte

“Mayotte Nature Environnement profite des vacances scolaires de fin d’année pour vous présenter son programme d’animation avec son camion pédagogique environnemental. En effet, depuis 2018, MNE sillonne Mayotte les week-ends et lors des vacances scolaires afin de sensibiliser la population aux enjeux environnementaux. Les animateurs et bénévoles feront partager leur connaissance de la nature à travers des jeux ludiques et pédagogiques pour aborder les thématiques des déchets, des tortues, de l’air, de la forêt, du lagon, etc. Les activités sont accessibles à toutes et gratuites. Vous pourrez donc retrouvez le camion pédagogique selon le planning suivant (les conditions météorologiques pourront modifier occasionnellement le planning) :

* jeudi 19 décembre : Chiconi et Sohoa

* samedi 21 décembre 2019 : Sada et Tahiti plage

* jeudi 26 décembre : Mzouazia et Bambo ouest

* samedi 28 décembre : Nyambadao et Dzona plage

* mardi 31 décembre : Tsingoni et Combani

* samedi 4 janvier : Pamandzi et plage du faré

* jeudi 9 janvier : M’tsamboro et Hamjago

* vendredi 10 janvier : Chirongui et Poroani”

Infos : https://mayottenatureenvironnement.com/2019/12/18/tournee-du-camion-pedagogique-decembre-2019/