Un mois avant le trail and the city, les inscriptions sont ouvertes indique l'organisateur.

Le Racing Club de Mamoudzou organise la 4ème édition du “Trail And The City”, trail découverte d’une quinzaine de km le dimanche 19 janvier 2020.

Infos et inscriptions sur la page Facebook “Trail And The City”, prévoir un certificat médical ou la licence FFA.

A noter que dans le cadre de l’événement, il y aura une marche des Bouénis, “Walk In The City”, exclusivement réservée aux femmes (200 places).