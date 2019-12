La nouvelle école de Tsimkoura inaugurée

Samedi 30 novembre dernier, la maire de Chirongui Roukia Lahadji et son équipe municipale ont inauguré la fin des travaux de réhabilitation des 2 écoles élémentaire et maternelle de Tsimkoura, et de poser par la même occasion, la 1ère pierre de leur réfectoire, informe la mairie.

Samedi 30 novembre dernier, la maire de Chirongui Roukia Lahadji et son équipe municipale ont inauguré la fin des travaux de réhabilitation des 2 écoles élémentaire et maternelle de Tsimkoura, et de poser par la même occasion, la 1ère pierre de leur réfectoire, informe la mairie.

“Aux côtés de l’équipe municipale, étaient présents, le sous-préfet de Mayotte, le Vice-recteur ainsi que les 2 anciens directeurs ayant fait la renommée de ces écoles : Monsieur Ahamada Madi et Monsieur Isamaël Dahalani mis à l’honneur par la commune en voyant leurs noms attribués aux 2 écoles de Tsimkoura.”

Ces inaugurations s’inscrivent dans la “volonté de rehausser la qualité des équipements scolaires de la commune en rénovant l’ensemble des écoles ne répondant plus aux normes obligatoires des constructions publiques, nécessaires à un bon apprentissage et en augmentant les capacités d’accueil des écoles.”

Ainsi, “à Tsimkoura depuis 2015, c’est plus de 2 715 414 euros de dotation scolaire qui ont été mobilisés pour :

• Rénover entièrement les écoles maternelle et élémentaire : plomberie, électricité, peinture, menuiserie, accessibilité, toitures avec isolation, assainissement, réseaux d’eau pluviale et clôture ;

• Construire un nouveau bloc sanitaire ;

• Créer un nouveau préau ;

• Doter les deux écoles de trois nouvelles salles de classe ;

• Et construire un réfectoire mutualisé pour les deux écoles. Ce réfectoire, installé du côté de la maternelle, permettra de réunir les enfants de maternelle et d’élémentaire dans des conditions optimales d’hygiène et de sécurité pour leur proposer des repas chauds.

Il s’agira du deuxième réfectoire de la commune après celui d’Ali Ousseni et avant celui de Chirongui 2 dont les travaux démarreront dès l’année prochaine. L’Intercommunalité et le Vice-rectorat travaillent en parallèle à la construction d’une cuisine centrale à Malamani qui permettra de fournir des repas préparés localement avec une part d’approvisionnement local à tous les enfants de la commune. Ainsi, grâce à ces conditions favorable à l’apprentissage, l’implication des directeurs, du corps enseignant, grâce au dynamisme de nos équipes du périscolaire, aux suivis réalisés par le Programme de Réussite Educative, grâce aux supports pédagogiques que constituent la médiathèque, la ludothèque et bientôt le cinéma de Chirongui, la municipalité de Chirongui espère installer dans sa commune les conditions de la réussite pour sa jeunesse.”