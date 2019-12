La CSSM ouvre sa campagne d’instruction des subventions 2020

“La Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) renouvelle son engagement auprès des porteurs de projets pour le développement social du Territoire. Il s’agit de soutenir des projets structurants et des actions répondant aux besoins du territoire sur les thématiques prioritaires suivantes : la jeunesse ; la petite enfance ; la parentalité ; la médiation familiale ; la préservation de la perte d’autonomie en matière d’aide à domicile ; la prévention santé.

Objectifs :  Développer de l’offre d’accueil des jeunes enfants en direction de toutes les familles,  Contribuer à la structuration d’une offre « enfance et jeunesse » adaptée aux besoins des familles, dans le cadre des Accueil de loisir avec ou sans hébergement, voir du périscolaire.  Favoriser les conditions de l’obtention du BAFA et BAFD pour les jeunes,  Développer des services et/ou d’actions d’accompagnement des familles dans l’exercice de leur fonction parentale,  Favoriser l’insertion et l’intégration sociale des personnes en situation de handicap et/ou de maladie,  Prévenir de la perte d’autonomie des publics en situation de fragilité sociale et professionnelle, renforcer les liens sociaux et intergénérationnels,  Soutenir les actions de prévention à l’exception des axes Nutritions et Addictions. Les porteurs de projet peuvent être des associations, des collectivités territoriales, des centres communaux d’action sociale, des organismes publics, des entreprises (sur la thématique petite enfance ou de l’aide à domicile). Pour une demande d’information, vous pouvez appeler le 0269 61 64 81 ou adresser un mail à projets-actionsociale@css-mayotte.fr.

Pour une demande d’accompagnement dans cette démarche, les conseillères techniques de la CSSM recevront uniquement sur rendez-vous. Les demandes de rendez-vous peuvent être adressées via projets-actionsociale@css-mayotte.fr ou au 0269 61 64 81. Les dossiers de demande de subventions complets doivent être déposés au plus tard le lundi 3 février 2020 par mail à l’adresse : projets-actionsociale@css-mayotte.fr. Bon à savoir : La CSSM est partenaire de l’Etat sur le Fonds de développement social concernant les subventions d‘investissement.”